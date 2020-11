Mancini: “Campionato condizionato dal virus, ma il calcio non deve fermarsi”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Puntiamo in alto, siamo la Roma”, è il titoletto in prima pagina. Il centrale ha parlato anche del calcio ai tempi del coronavirus: “Il virus e gli infortuni condizioneranno la corsa. Questo campionato è strano: vince chi gestisce meglio il Covid. Ma il calcio non deve fermarsi, aiuta a ritrovare un sorrido. Però dobbiamo stare tutti molto attenti”.

Poi, un pensiero sulla squadra, i compagni e l’allenatore: “Noi siamo da Champions. Pedro e Smalling ci danno qualità. Fonseca è un duro, ma è stato bravo a cambiare”.

Foto: Twitter Roma