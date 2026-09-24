Mancini: “Cambiaghi può giocare ovunque, come Kean e Zaniolo. Romano sa fare tutto”

24/09/2026 | 19:55:31

Roberto Mancini parla in conferenza stampa alla vigilia della prima gara di Nations League contro il Belgio: “Le sensazioni sono sempre positive, l’Olimpico ci ha sempre accolto bene e poi dipenderà da noi. Dovremo essere bravi a portarli dalla nostra parte. Speriamo di arrivare alla finale per il titolo. Il gruppo è forte e non sarà facile, ma ci proveremo. Siamo abbastanza vicini alla formazione, ci sono due ballottaggi. Cambiaghi può giocare ovunque, così come Kean e Zaniolo. Decideremo domani mattina. Romano lo conoscevo ma non benissimo. Sa fare tutto nella metà campo, sono felice per lui. Sa giocare, vede gioco e sarà importante per il futuro della Nazionale”.

Foto: Instagram Mancini