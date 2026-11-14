Mancini: “Calafiori lo valuteremo domani. Con la Francia bravi a soffrire”

14/11/2026 | 20:12:37

Le parole del ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa: “In una situazione di difficoltà la squadra deve segnare ma anche saper difendere. I ragazzi sono stati bravi a soffrire contro la Francia nei primi venti minuti e poi hanno ripreso a giocare, quindi questo è molto positivo, la mentalità di attaccare di non stare ad aspettare. Calafiori è uno dei giocatori che dovremo valutare domani. Vedremo domani mattina, oggi i ragazzi hanno fatto un allenamento defaticante e valuteremo domani le condizioni”.

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