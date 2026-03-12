Mancini bloccato in Italia dalla guerra. Non può tornare in Qatar per allenare l’Al-Sadd. Il comunicato

12/03/2026 | 22:30:56

Con un comunicato ufficiale, l’Al-Sadd ha annunciato che Roberto Mancini, al momento, non può tornare in Qatar e riprendere ad allenare la squadra. Mancini era rientrato in Italia a metà della scorsa settimana ma, per il precipitare della situazione legata la conflitto tra Israele, Usa e Iran, e il conseguente blocco del traffico aereo non riesce a rientrare a Doha. Sulla panchina del’Al-Sadd, nella partita di venerdì contro Umm Salal, siederà quindi Sergio Alegre.

Foto: Instagram Mancini