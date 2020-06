Mancini: “Bernardeschi in Nazionale? Dipende da lui. Vorrei Emerson titolare in Serie A”

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Bernardeschi in Nazionale? Tanto dipende da lui, deve dare il massimo per riprendersi un posto da protagonista nella squadra di Sarri. Su Emerson posso dire che in Premier non ha giocato con continuità. Mi piacerebbe vederlo con un ruolo da titolare in Italia. Chiellini? Per noi resta fondamentale, in campo e fuori”.

Foto: Twitter ufficiale Italia