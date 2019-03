Roberto Mancini ha parlato in conferenza della sfida di domani con la Finlandia valevole per Euro 2020. “Non è un debutto, ma sarà importante vincere anche per il ranking e per l’eventuale sorteggio. Sappiamo tutto della Finlandia, è difficile giocare contro di loro. Hanno fatto benissimo negli ultimi due-tre anni. Pukki è uno dei loro migliori giocatori, ha segnato parecchio in Championship. Avevamo parecchi dubbi, ma li abbiamo risolti. E’ un peccato aver perso alcuni giocatori che ci davano certezze. Dobbiamo giocare tranquilli, abbiamo assimilato qualcosa di importante. La partita non sarà semplice. Alla Nazionale ho dato quello che potevo, ho creduto sin dal primo giorno in questo progetto. La cosa più difficile è lasciare a casa qualcuno, ma abbiamo le idee chiare. In questi dieci mesi siamo migliorati molto, è la cosa più positiva. Kean? Vediamo innanzitutto se giocherà domani, poi mi aspetto faccia quello che è in grado di fare. Non ha l’esperienza di Insigne, ma forza fisica, entusiasmo e vede la porta”.