Mancini: “Balotelli uno dei migliori centravanti per qualità. Lo rivoglio al top come nel 2012”

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato a Sky di Mario Balotelli e sulla possibilità di rivederlo con la maglia azzurra: “Per qualità è uno dei migliori centravanti in assoluto ma solo quello non basta. Deve fare di più e lo sa: quest’anno a Brescia non ha fatto benissimo. La nostra speranza è di averlo al 100% come era agli Europei di Prandelli o con me al Manchester City. E’ ancora giovane, manca un anno: c’è spazio per tutti, non solo per lui”.

Foto: vivoazzurro