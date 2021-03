Mancini: “Avevo detto che la Turchia sarebbe stato un avversario durissimo agli Europei”

Una delle Nazionali più in forma in questo momento è la Turchia, reduce da due grandi vittorie con Olanda e Norvegia nelle prime due gare di qualificazioni ai Mondiali.

A Rai Sport, ne ha parlato il CT Roberto Mancini, che ha commentato il gruppo degli Europei dove ci sono la Turchia con Svizzera e Galles.

Queste le sue parole: “Avevo detto che la Turchia sarebbe stato un grande avversario negli Europei. Così come la Svizzera, che in questo momento sta molto in forma. Turchia, Svizzera e Galles è un girone difficile agli Europei, magari non hanno il nome delle Nazionali top cme Francia, Germania, Spagna, ma ora sono in un gran momento e agli Europei ci sarà da sudare per qualificarci perchè saranno tutte partite difficili”.

Foto: Twitter Italia