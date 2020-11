Mancini ancora positivo al Covid. Anche con la Bosnia siederà Evani in panchina

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini è ancora positivo al coronavirus. L’esito dell’ennesimo test, arrivato stamattina, lo obbliga quindi a proseguire la quarantena e non potrà aggregarsi al gruppo della Nazionale in vista dell’ultima sfida con la Bosnia, che significherebbe qualificazione alla fase finale di Nations League. Contro la Bosnia toccherà dunque ancora ad Alberigo Evani sedere in panchina e guidare gli azzurri nell’ultima sfida di Nations League.