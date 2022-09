Mancini: “Ancora non abbiamo preso gol su azione. E’ importante, dobbiamo continuare così”

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha parlato a DAZN, nel prepartita della gara con l’Udinese, spiegando le sue sensazioni in merito ai numeri della difesa e sul fatto di non aver ancora preso gol su azione.

Queste le sue parole: “Ancora non abbiamo preso gol su azione è vero, l’unico gol è stato quello con la Juve, su calcio di punizione. Sono numeri importanti perchè essere solidi è la base per una squadra che vuole lottare per ogni partita, il segreto è la compattezza di tutta la squadra. Se la squadra è compatta la fase difensiva è migliore”.