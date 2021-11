Mancini: “Abbiamo problemi in fase realizzativa. Al Mondiale ci andremo e magari lo vinceremo anche”

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro l’Irlanda del Nord: “Ai ragazzi ho detto che oramai non possiamo a fare nulla. Ora abbiamo la partita a marzo, ci prepareremo bene. Questo è un momento così dove facciamo fatica. Abbiamo avuto un’occasione nel primo tempo, queste sono partite da sbloccare subito per giocare più tranquilli. Peccato perchè il gruppo andava chiuso prima di questa partita. Abbiamo riscontrato problemi in fase realizzativa. Ora massima tranquillità fino a marzo e andremo al Mondiale. E magari lo vinceremo anche”.

FOTO: Vivoazzurro