Mancini: “Abbiamo giocato tante partite di questo tipo, il Porto è una squadra forte”

La Roma, domani alle ore 18:45, è chiamata a scendere in campo contro il Porto. A parlare del match, durante la conferenza stampa di rito, è stato Mancini. Queste le sue parole: “Il Porto è una squadra forte, soprattutto in attacco. Settimana scorsa avevo Omorodion e domani in base a quello che sceglie il mister vedremò le caratteristiche di chi andrò ad affrontare. La giusta tensione deve esserci sempre, è una gara importante e lo sappiamo. Ne abbiamo giocate tante. I senatori li vedo bene, danno il massimo quando giocano e per il gruppo è importante. Quest’anno siamo una famiglia vera, abbiamo passato momenti terribili e questo gruppo non si è mai sciolto. Io a vita a Roma? Qui sto bene, amo la città, il club e i tifosi mi apprezzano. Questo mi fa dare sempre qualcosa in più sul campo. Io vivo il presente e non mi piace pensare al futuro, ma non ho problemi a dire che qua sto bene”.

FOTO: Instagram Mancini