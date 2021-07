Mancini: “Abbiamo fatto abbracciare di nuovo la nostra gente. La vittoria è per loro”

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato all’incontro al Quirinale con il il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Queste le parole del tecnico: “Abbiamo vissuto una serata di festa per tutto il Paese, che è potuto tornare ad abbracciarsi. Non nascondo l’orgoglio e l’emozione di quello che siamo riusciti a fare. Questa vittoria la dedichiamo a tutti gli italiani, che dopo 18 mesi hanno potuto finalmente festeggiare per una gioia. Siamo felicissimi. Il Paese è finalmente tornato a festeggiare, siamo soddisfatti di aver dato emozioni, scrivendo una delle pagine più belle del nostro calcio. La vittoria la dedichiamo agli italiani. Faccio i complimenti a Matteo Berrettini, abbiamo sofferto con lui, siamo convinti che tornerà per vincere a Wimbledon”.

Foto: Twitter Euro 2020