Mancini a Bogliasco: resterà un vero amico della Samp. Nessun ruolo e zero nomine

“Roberto Mancini torna alla Samp”, avevano annunciato qualche giorno fa con certezza dopo aver trasmesso fiducia e amenità del genere. Una situazione smontata dai fatti e dal tweet di ieri sera dell’ex commissario tecnico. In effetti Mancini è tornato a Bogliasco, poco fa, per salutare i suoi amici nominati nello staff tecnico. Che possa esserci stata una sua buona parola sui vari Evani e Lombardo non ci sono dubbi, ma di sicuro non è la prova del suo ritorno alla Sampdoria. Altrimenti avrebbero dovuto inserirlo nell’organigramma, dargli un ruolo e fare un lancio mediatico giusto. Almeno la Samp, in piena confusione, ha evitato di cascare nella stessa trappola mediatica. Nulla di tutto questo, nessun ruolo e nessun annuncio. Basterebbe raccontare questo, piuttosto che arrampicarsi sugli specchi, magari prendendo le distanze e chiedendo scusa rispetto una notizia data con certezza. Esattamente come quella che, stessa spiaggia e stesso mare, avrebbe visto Paratici sulla poltrona di direttore sportivo del Milan: “è fatta”, come Mancini alla Sampdoria. Invece no…

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita