Manchester United: Yoro in Inghilterra per le visite mediche

Leny Yoro, gioiellino classe 2005 francese, sta volando nel Regno Unito per sottoporsi alle visite mediche per il Manchester United, lo riporta The Athletic. Infatti si legge che il Lille e i Red Devils hanno raggiunto un accordo intorno ai 62 milioni di euro. Se tutto procede per il meglio lo United si assicura un colpo di prospettiva incredibile. Foto: instagram personale