Manchester United, Woodward: “Stiamo lavorando per fare tanti acquisti”

Il colpo Wan-Bissaka è solo l’inizio per il Manchester United. A garantirlo è l’amministratore delegato dei Red Devils, Ed Woodward. “Nonostante l’inflazione e i rumors che possono essere fuorvianti, il nostro team sta lavorando dietro le quinte, insieme al nostro manager, per portare altri grandi giocatori, che possano entusiasmare il pubblico e che siano adatti alla nostra visione a lungo termine. Aaron Wan-Bissaka si adatta perfettamente all’idea di gioco di Ole, farà entusiasmare i nostri tifosi man mano che la stagione inizierà, così come Daniel James dallo Swansea”.

Foto Express UK