Manchester United-Wolverhampton: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per il match delle 21.00, valido per il sedicesimo turno di Premier League, a Old Trafford si affronteranno Manchester United e Wolverhampton:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani.

All. Solskjaer.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Rui Patricio; Kilman, Coady, Saiss; Hoever, Moutinho, Neves, Ait-Nouri; Traore, Neto, Vitinha.

All. Espirito Santo.

Foto: Twitter ufficiale Man Utd