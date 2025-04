Manchester United, tegola Zirkzee. Infortunio per l’olandese

Tegola pesante per il Manchester United che perde Joshua Zirkzee . L’attaccante ex Bologna resterà fuori per diverse settimane a causa di un infortunio al bicipite femorale che potrebbe escluderlo per il resto della stagione. L’attaccante olandese di 23 anni è uscito zoppicando nel secondo tempo della sconfitta di domenica del suo Manchester United contro il Newcastle e si sta sottoponendo a degli esami per determinare l’entità del problema. Lo riporta BBC Sport.

Foto: sito Manchester United