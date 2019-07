Manchester United, stretta finale per Maguire. E può arrivare anche un altro centrale

Il Manchester United è sempre più vicino a Harry Maguire. Ormai battuta la concorrenza dei cugini del City, il trasferimento del 26enne centrale della nazionale inglese dal Leicester allo United non è ancora perfezionato, ma l’affare è in via di definizione e siamo ormai alla stretta finale. I Red Devils, per assicurarsi le prestazioni di Maguire, sborseranno una cifra vicina ai 90 milioni di euro. Una somma che supererà (di poco) quella spesa dal Liverpool per Virgil Van Dijk nel 2017, con il classe ’93 che diventerebbe così il difensore più pagato nella storia del calcio. Ma non è tutto: nonostante l’imminente arrivo di Maguire, come rivelano i principali tabloid britannici, lo United potrebbe acquistare un altro centrale, anche in virtù delle possibili partenze di Bailly e Lindelof.

Foto: BBC