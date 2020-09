Manchester United, Solskjaer conferma: “Maguire sarà il nostro capitano”

In un’intervista a MUTV l’allenatore del Manchester United, Solskjaer, ha confermato che nonostante gli spiacevoli fatti che lo hanno coinvolto qualche settimana fa, Harry Maguire resterà il capitano dei Red Devils: “Per me lui è un top, anche come essere umano ed è sempre stato un ragazzo positivo, con i giusti valori. Quindi spero davvero che possiamo vedere Harry esibirsi al suo meglio. Sarà il nostro capitano”. Lo scorso 21 agosto il difensore inglese è stato arrestato in Grecia per una rissa sull’isola di Mykonos. Maguire si è sempre dichiarato non colpevole.

Foto: Metro