Manchester United, Ronaldo non si ferma più: ancora in gol contro il West Ham

Cristiano Ronaldo, dopo la doppietta all’esordio contro il Newcastle e il gol in Champions League contro lo Young Boys, è andato ancora in rete con la casacca del Manchester United. Nel corso del match contro il West Ham, l’attaccante portoghese ha segnato il gol del pari al minuto 35 del primo tempo fissando il punteggio sull’1-1. Per la cronaca, alla fine i Red Devils hanno vinto per 2-1.

Foto: Twitter Manchester United