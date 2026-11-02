Manchester United-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni
02/11/2026 | 21:55:30
Nella quarta giornata della Champions League, la Roma di Gasperini fa visita al Manchester United, ferito per il disastroso inizio di stagione. A Old Trafford il calcio d’inizio è fissato alle 21:00.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dalot; Baleba, Andrey Santos; Mount, Bruno Fernandes, Tielemans; Mbeumo. All.: Michael Carrick
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All.: Gian Piero Gasperini
Foto Instagram Cristante