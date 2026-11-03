Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali
03/11/2026 | 19:48:26
Tutto pronto all’Old Trafford per Manchester United-Roma. Il calcio d’inizio è alle ore 21:00. Pierluigi Gollini della Roma ha dato forfait, al suo posto gioca Vasquez.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Baleba, Mainoo; Amad, Bruno Fernandes, Mbeumo; Cunha. All.: Michael Carrick
ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All.: Gian Piero Gasperini
Foto: Instagram Roma