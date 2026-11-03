TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali

03/11/2026 | 19:48:26

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Tutto pronto all’Old Trafford per Manchester United-Roma. Il calcio d’inizio è alle ore 21:00. Pierluigi Gollini della Roma ha dato forfait, al suo posto gioca Vasquez.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Baleba, Mainoo; Amad, Bruno Fernandes, Mbeumo; Cunha. All.: Michael Carrick

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All.: Gian Piero Gasperini

Foto: Instagram Roma