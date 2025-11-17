Manchester United, problema al ginocchio per Sesko. Sarà out un mese

17/11/2025 | 21:29:52

Tegola per il Manchester United che perde l’attaccante Benjamin Sesko per un mese. Lo sloveno, che ha saltato gli impegni con la sua nazionale, ha rimediato un problema al ginocchio nel corso della partita contro il Tottenham, la gara prima della sosta per le Nazionali. Gli esami ai quali è stato sottoposto non hanno evidenziato problemi importanti, o lesioni varie, ma l’attaccante dovrà stare fermo un mesetto, prima di cominciare il percorso di riabilitazione.

Foto: X Manchester United