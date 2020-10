Manchester United, poker al Newcastle

Il Manchester United riscatta i sei gol subiti dal Tottenham. I Red Devils tornano a far punti in trasferta battendo il Newcastle 4-1. Padroni di casa in vantaggio grazie all’autogol di Shaw ma al 23′ Maguire riporta il risultato in equilibrio. Nella ripresa Bruno Fernandes sbaglia un rigore, poi però all’86’ trova il gol del vantaggio sull’assist di Rashford. Nel finale terzo gol di Wan-Bissaka che festeggia così nel migliore dei modi la sua presenza numero 50 e poker di Rashford.