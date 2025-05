Manchester United, Mainoo: “Anche vincendo l’Europa League la nostra stagione resterebbe negativa”

01/05/2025 | 17:23:41

Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, parlando a Sky Sports ha ammesso come anche l’eventuale trionfo in Europa League non basterebbe per salvare una stagione fin troppo complessa: “L’Europa League è una grande opportunità, ma non direi che renderebbe la stagione un successo. Ci darà sicuramente la speranza di portare qualcosa di positivo nella prossima stagione. La stagione non è andata come avremmo voluto, ma non possiamo semplicemente buttarci a terra e andare tutti a pezzi, perché poi dove andremo a finire?” Il Manchester United si appresta a sfidare in semifinale di Europa League l’Athletic Club, nella gara d’andata in programma stasera.

FOTO: Instagram Mainoo