Manchester United-Liverpool, le formazioni ufficiali

Dopo il pari a reti bianche in Premier League, Manchester United e Liverpool si sfidano nuovamente in FA Cup ai sedicesimi di finale. Alle 18.00 il calcio d’inizio a Old Trafford, ecco le scelte definitive dei due tecnici:

MAN UNITED (4-3-3): Henderson; Lindelof, Maguire, Wan Bissaka, Shaw; McTominay, Pogba, Van De Bee;, Greenwood, Rashford, Cavani.

All. Solskjaer.



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Robertson, R. Williams, Fabinho; Thiago, Wijnaldum, Milner; Jones, Salah, Firmino.

All. Klopp.

Foto: Twitter Liverpool