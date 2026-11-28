Manchester United, l’impatto di Pochettino è un incubo: 0-4 contro il Brentford e rischio ultimo posto
28/11/2026 | 18:01:23
Allenatore nuovo, stessa storia. Il Manchester United, affidatosi a Mauricio Pochettino dopo il turbolento esonero di Michael Carrick, naufraga a Old Trafford contro un agguerrito Brentford 0-4. Sono 8 i gol subìti nelle prime due partite di Premier League da parte del tecnico argentino, dopo il poker incassato ad Anfield settimana scorsa. Qualora il Crystal Palace battesse l’Hull City domani pomeriggio, i Red Devils sprofonderebbero all’ultimo posto in classifica alle porte di dicembre.
Foto: Instagram Man United