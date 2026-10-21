Manchester United, l’emergenza in difesa fa tornare De Ligt: l’olandese giocherà titolare quasi un anno dopo
21/10/2026 | 18:33:10
Michael Carrick, appeso a un filo sulla panchina del Manchester United, non può sbagliare in Champions League contro il Como. L’allenatore inglese, complice un reparto difensivo ridotto all’osso a causa delle assenze di Lisandro Martinez, Shaw e Yoro, ha affidato le chiavi della difesa a Matthijs De Ligt. L’ex giocatore della Juventus partirà dal primo minuto a distanza di quasi un anno: l’ultima apparizione risale al 30 novembre 2025 in casa del Crystal Palace, prima di fermarsi per un brutto infortunio alla schiena.
Foto: Instagram United