Manchester United, idea Fletcher fino a giugno. Glasner favorito per la prossima stagione

05/01/2026 | 16:20:14

Secondo The Independent, il Manchester United starebbe valutando la possibilità di nominare un nuovo tecnico in modo permanente solo a partire dall’estate, con Fletcher che potrebbe restare in sella fino al termine della stagione. Oltre a Gareth Southgate, ci sono Kieran McKenna dell’Ipswich Town, già considerato nel 2024, ma pure Enzo Maresca, fresco di addio al Chelsea, e secondo diverse fonti anche Roberto Mancini sarebbe in lizza. Il favorito sarebbe però Glasner, dovrebbe lasciare il Crystal Palace al termine della stagione, alla scadenza del suo contratto.

foto x united