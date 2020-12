Manchester United, fallito in extremis l’assalto al secondo posto. Con il Leicester è 2-2

La prima gara del Boxing Day in Premier è un pareggio spettacolare tra il Leicester e il Manchester United. Nella sfida al vertice, valida per il secondo posto momentaneo in Premier, finisce 2-2 tra le foxies e i Red Devils.

Chance sprecata per il Manchester United che, avanti due volte, prima con Rashford e poi con Bruno Fernades, ha visto la pronta risposta del Leicester. Doppia risposta targata Barnes e poi all’85’ con il solito Vardy, autore del 12° gol in Premier.

Nel finale, il Leicester addirittura su calcio d’angolo ha sfiorato il colpaccio con lo stesso Vardy. Pareggio giusto, un bel 2-2 ad aprire il Boxing Day in Premier.

In classifica il Leicester sale a 28 punti, al secondo posto. A 27 lo United. Occhio all’Everton che a 26 punti, in caso di vittoria in casa dello Sheffield United fanalino di coda, andrebbe secondo solitario.

Foto: Twitter Vardy