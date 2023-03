Manchester United e Chelsea sul portiere Kobel

Il rendimento di Gregor Kobel al Borussia Dortmund non sta passando inosservato. Il portiere venticinquenne svizzero, ai gialloneri dal estate del 2021, ha ereditato la titolarità nel club tedesco dal connazionale Roman Burki senza mai lasciarla o metterla in discussione. In Germania sono certi, secondo SPORT1, le prestazioni offerte da Kobel hanno attirato le attenzioni di Manchester United e Chelsea. I due club inglesi sono pronti a fiondarsi sull’estremo difensore durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Non sarà facile, però, convincere il Borussia Dortmund a cederlo.

Foto: Instagram ufficiale Kobel