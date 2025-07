Manchester United e Al-Nassr all’assalto di Fabian Ruiz, ma il PSG alza il muro

01/07/2025 | 12:10:28

Fabian Ruiz continua a vivere uno dei momenti migliori della sua carriera. Dopo aver conquistato l’Europeo 2024 con la Spagna e aver raggiunto la finale di Nations League nel 2025, il centrocampista ha completato una stagione trionfale anche con il Paris Saint-Germain, vincendo tutto: Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League. Ora punta a chiudere in bellezza con il Mondiale per Club FIFA, in corso negli Stati Uniti. Perfettamente integrato nel centrocampo parigino insieme a João Neves e Vitinha, Ruiz si è confermato come un punto fermo per Luis Enrique. I numeri parlano chiaro: 58 presenze stagionali, 43 da titolare, con 6 gol e 11 assist all’attivo. Secondo quanto riportato da Footmercato, il rendimento dello spagnolo ha attirato l’interesse di diversi club. In particolare, l’Al-Nassr e il Manchester United avrebbero messo gli occhi su di lui. Ma al momento il PSG non sembra intenzionato a privarsene. Il contratto di Ruiz scade nel giugno 2027, ma il club parigino — che lo considera un perno del progetto — starebbe valutando l’ipotesi di un rinnovo. Nessuna trattativa è ancora ufficialmente partita, ma se il numero 8 continuerà su questi livelli, una proposta di prolungamento potrebbe non tardare ad arrivare.

Foto: Instagram Fabian Ruiz