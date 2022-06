Manchester United, Cristiano Ronaldo giocatore dell’anno

In una stagione complicata – dov’è stato l’unico a salvarsi, numeri e prestazioni alla mano – per il suo Manchester United, Cristiano Ronaldo è riuscito comunque a confermare, per l’ennesima annata, il suo status da top mondiale. Perseveranza e talento che i tifosi gli hanno riconosciuto, come dimostrato dal premio di giocatore dell’anno vinto del portoghese.

You’ve voted @Cristiano as our Sir Matt Busby Player of the Year #MUFC | @adidasfootball — Manchester United (@ManUtd) June 4, 2022

Foto: Twitter Manchester United