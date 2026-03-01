Manchester United, corsa a tre per il post-Carrick: c’è anche De Zerbi in lista

01/03/2026 | 11:16:38

Il Manchester United si guarda intorno per il post Carrick. Uno dei primi tecnici in lista è l’ex Belgio Roberto Martínez conosce bene il calcio inglese: ha allenato in Premier League Swansea, Wigan ed Everton. Poi c’è Nagelsmann, ex Bayern Monaco, attuale ct della Germania. Tra i nomi caldi per la panchina dei Red Devils c’è anche quello di Roberto De Zerbi, reduce dalla separazione con il Marsiglia. La separazione con Carrick è certa. Lo rivela Talk Sport.

foto insta marsiglia