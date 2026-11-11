Manchester United-Carrick, siamo ai titoli di coda. Pochettino in arrivo

11/11/2026 | 20:40:04

Svolta in panchina confermata al Manchester United, è in arrivo la separazione da Michael Carrick. Al suo posto toccherà a Mauricio Pochettino, che lascerà la panchina degli USA a fronte di una somma di dieci milioni di dollari, penale fissata dalla stessa Nazionale e che pagherà il club di Manchester. Non sarà Conte il nuovo tecnico dei Red Devils, Carrick paga un brutto inizio di stagione. Pochettino è pronto a tornare in Premier League dopo le esperienze con Tottenham e Chelsea.

Foto: Instagram Pochettino