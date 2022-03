Manchester United-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali

Sfida ad alta tensione in quel dell’Old Trafford, dove Manchester United e Atletico Madrid si affronteranno per aggiudicarsi il passaggio ai quarti di finale di Champions League, ripartendo dall’1-1 maturato in terra spagnola. Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Telles; Fred, McTominay; Elanga, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo. Allenatore: Ralf Rangnick;

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Llorente, Koke, Herrera, De Paul, Lodi; Felix, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone.

Foto: Twitter Manchester United