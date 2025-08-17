Manchester United-Arsenal, le formazioni ufficiali
17/08/2025 | 16:35:17
Inizia il campionato di Manchester United e Arsenal. Le due formazioni inglesi si sfideranno all’esordio in Premier League nella cornice di Old Trafford. Di seguito, le scelte dei due tecnici:
Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; De Ligt, Maguire, Heaven; Dalot, Fernandes, Mainoo, Dorgu; Amad, Cunha; Sesko. All.: Amorim. Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Mosquera, Zinchenko; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Madueke. All.: Arteta.
Foto: X Manchester United