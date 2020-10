Manchester United, all’Old Trafford arriva il Chelsea. La vittoria è l’unica strada

E’ Manchester United-Chelsea il big-match della sesta giornata in Premier League, con i Red Devils costretti a vincere dopo un inizio poco convincente e una classifica che potrebbe diventare, alla lunga, un incubo. 15° posto in classifica, la banda di Ole Gunnar Solskjaer ha iniziato con il piede sbagliato in un campionato che non permette sviste con l’Everton che nel frattempo ha preso il largo dopo il clamoroso pari nel derby contro il Liverpool. Nella gara in programma domani pomeriggio all’Old Trafford, lo United incontrerà il Chelsea di Franck Lampard per la 96esima volta tra Premier e First Division con Bruno Fernandes e Jorginho che si giocheranno lo scettro per la scarpa d’oro inglese. Una gara mai facile per entrambi, domani anche a causa del covid-19 che ha lasciato a casa il pubblico, i Blues avranno l’occasione di preparare uno sgambetto senza la bolgia dell’Old Trafford a fare da sottofondo. Lampard si affiderà come sempre a Werner e Havertz diventati ormai i due punti di riferimento per il gruppo con Solskjaer pronto a rispondere con il giovanissimo Rashford impegnato anche nel sociale vista l’emergenza sanitaria che il Regno Unito sta affrontando.

Man. United (3-4-1-2): De Gea; Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Telles; Bruno Fernandes; Greenwood, Rashford.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Cristensen, Zouma, Chilwell; Kanté, Kovacic; Pulisic, Havertz, Ziyech; Werner.

Foto: twitter United