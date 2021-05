Manchester, protesta dei tifosi dello United che invadono l’Old Trafford prima della gara con il Liverpool

Importante protesta a Manchester, in casa United, da parte dei tifosi dei Red Devils che hanno invaso l’Old Trafford prima della gara con il Liverpool, in programma alle 17.30.

I tifosi hanno “occupato” l’Old Trafford per protestare contro i Glaser, proprietari del club. Prima i tifosi hanno ostacolato l’arrivo del bus della squadra allo stadio, poi hanno deciso di entrare in campo per protestare contro il progetto, poi fallito, della Superlega europea e della gestione societaria.

Partita che a questo punto è a rischio rinvio o slittamento di orario, in attesa di far sgomberare lo stadio da tutti i tifosi.

❗️ Las protestas no paran Los aficionados del Manchester United entraron a Old Trafford y protestan contra los Glazers desde el césped El Clásico 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 podría ser suspendidopic.twitter.com/xmwX3DBQ55 — Un 10 Puro (@Un10Puro) May 2, 2021

Foto: Twitter BBC