Manchester City-Wydad, le formazioni ufficiali

18/06/2025 | 17:00:23

Alle 18.00 scenderanno in campo Manchester City e Wydad per il Mondiale per Club. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Bernardo Silva, Cherki, Foden; Haaland. All. Guardiola.

WYDAD (4-2-3-1): El Motie; Moufid, Harkass, Boutoil, Nassik; El Moubarik, Sakhi; Chadli, Zemraoui, Rayhi; Mailula. All. Benhachem

Foto: guardiola twitter