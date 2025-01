Manchester City, Walker non convocato contro l’Ipswich. Il Milan è sempre più vicino

Kyle Walker è sempre più vicino al Milan e il Manchester City. E l’indizio arriva direttamente dagli uomini a disposizione di Pep Guardiola per la trasferta sul campo dell’Ipswich. Infatti, il difensore classe 1990 non è stato convocato da Guardiola per la gara. Il difensore inglese classe 1990 sta per diventare un nuovo giocatore rossonero, gli accordi sono raggiunti e nel frattempo Pep Guardiola non conta su di lui per gli impegni dei Citizens.

Foto: Instagram Walker