Manchester City travolgente. Fulham battuto 3-0

Dopo un primo tempo sotto tono, è bastato un quarto d’ora al Manchester City nella ripresa per annientare la resistenza di un fin lì coriaceo Fulham al Craven Cottage Stadium.

Al 47′, Stones porta avanti i citiziens. Il raddoppio al 56′ con Gabriel Jesus e al 60′ il tris calato da Aguero su calcio di rigore.

In classifica, il City sale a 71 punti, sempre più vicino alla conquista della Premier, visti i 17 punti di vantaggio sullo United (che però ha due gare in meno, ma sembrerebbero inutili in ottica corsa alla Premier).

Il Fulham resta a 26 punti, terz’ultimo insieme al Brighton.

Foto: squawka