Manchester City, trattative avviate per i rinnovi di De Bruyne e Sterling

Il Manchester City sta approfittando dello stop inatteso per sistemare qualche negoziazioni per i rinnovi contrattuali. Nello specifico, i Citizens starebbero lavorando ai rinnovi di Kevin De Bruyne e Raheem Sterling. Entrambi i giocatori sono legati al club fino al 30 giugno 2023 e Pep Guardiola vorrebbe blindarli per lanciare un segnale al resto della squadra, vista l’attuale sentenza che prevede l’esclusione dei Citizens dalle Coppe Europee per le prossime due stagioni.

Foto: profilo ufficiale Twitter Premier League