Manchester City, torna Rodri: Guardiola lo convoca per il Bournemouth

20/05/2025 | 12:35:05

La partita di questa sera contro il Bournemouth è la più importante della stagione per il Manchester City e Pep Guardiola riabbraccia Rodri. Il centrocampista è stato infatti inserito nella lista dei convocati per la partita cruciale di stasera, che potrebbe aiutare i Citizens nella corsa alla Champions League (i ragazzi di Guardiola sono 6° a un punto dal trio formato da Newcastle, Chelsea e Aston Villa). Secondo quanto riportato da AS, Guardiola avrebbe deciso di convocare il Pallone d’Oro dopo alcune settimane di allenamento in gruppo. Vedremo se il tecnico spagnolo deciderà di utilizzare il regista e con quale minutaggio.

Foto: Instagram Manchester City