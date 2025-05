Manchester City, torna in campo Rodri all’83’ della gara contro il Bournemouth

20/05/2025 | 22:45:00

Serata importante per il Manchester City. All’83’ minuto della sfida contro il Bournemouth, è tornato in campo il Pallone d’Oro Rodri. L’asso spagnolo si era fatto male a settembre, subendo la rottura del legamento crociato.

Stagione saltata, il City ha sentito e come la mancanza della stella del centrocampo. Ora lo ritrova per queste ultime due gare di Premier e per il Mondiale per Club.

Foto: X Manchester City