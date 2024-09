Manchester City, tegola Rodri: il centrocampista esce dal campo in lacrime

Tegola per il Manchester City: si ferma Rodri. Il centrocampista spagnolo è stato infatti costretto al cambio ed è uscito dal terreno di gioco in lacrime. Nel corso di un calcio d’angolo, il ginocchi di Rodri ha subito una torsione innaturale e si è subito accasciato a terra. Lo staff medico ha subito chiesto il cambio, con Kovacic che è subentrato al suo posto. Ansia in casa Citizens.

Foto: Instagram Rodri