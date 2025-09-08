Manchester City, stop alla battaglia legale con la Premier

08/09/2025 | 18:00:59

Manchester City e Premier League hanno raggiunto un accordo riguardante le norme sugli Associated Party Transaction (APT), ossia le transazioni commerciali tra un club e una società “partner” (stessi proprietari). Questa regola, introdotta nel 2021, e modificata due volte a marzo e a novembre 2024, mira alla tutela dell’integrità e dell’equilibrio del campionato, per evitare che vengano aggirate le regole finanziarie. Stando a quanto riferito da The Athletic, il club di Manchester aveva contestato le modifiche definendole “illegali”, ora le ha accettate, mettendo la parola fine al procedimento.

Foto: X Guardiola