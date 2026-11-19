Manchester City, salta la trattativa da due miliardi con Apollo Management a causa delle violazioni finanziarie

19/11/2026 | 23:11:17

Come riportato da The Athletic, i proprietari del Manchester City e Apollo Global Management hanno interrotto le trattative per un prestito da 2 miliardi di dollari. La brusca interruzione è arrivata dopo che il club di Premier League è stato giudicato colpevole di aver violato le norme finanziarie, una questione che attende delle sentenze e che presto darà delle risposte anche riguardo al futuro del club di Manchester.

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