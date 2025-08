Il Manchester City si affida alle certezze: accordo di massima per il prolungamento di Ruben Dias

04/08/2025 | 18:55:43

Il Manchester City è chiamato a riscattare l’ultima stagione non esaltante. Acquisti di livello possono incrementare il bagaglio tecnico della squadra di Pep Guardiola, così come le permanenze di alcuni pilastri essenziali, del calibro di Ruben Dias, possono rafforzare le certezze di un top team.

Proprio a tal proposito, il club di Manchester avrebbe raggiunto un accordo di massima per il prolungamento contrattuale del sopracitato difensore portoghese. A riferire l’indiscrezione ci ha pensato The Athletic, che ha evidenziato la scadenza dell’attuale contratto dell’ex Benfica fissata per il 2027.

Con 3441 minuti disputati in 44 presenze raccolte nella passata stagione in maglia Citizens, Ruben Dias conferma di essere un pilastro della retroguardia. Qualche infortunio di troppo, che lo ha tenuto fuori dagli sgoccioli di dicembre scorso fino al termine di febbraio, ha condizionato la scorsa annata del classe ’97 che, suggellando un nuovo accordo col Manchester City, vorrà certamente ripetere – o quantomeno avvicinare – la meravigliosa stagione, non troppo distante, del Treble.

Foto: Instagram Ruben Dias